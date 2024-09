Ha*Ash se presentó la noche de este viernes con su nueva gira que lleva por nombre “Haashville” en un concierto inolvidable en el Auditorio Telmex. Pese a la ligera lluvia, el recinto lució lleno y con fanáticos ansiosos por disfrutar del talento y la energía del dúo.

El concierto arrancó con “No te quiero nada”, “De donde sacas eso” y “Lo que un hombre debería saber” para luego presentar su reciente sencillo en inglés, “I Got It”, que fue recibido con entusiasmo por el público.

A lo largo de la noche, incluyeron diversos popurrís de sus canciones más icónicas, como “Eso no va a suceder”, “Impermeable”, “Se que te vas”, “Destino o Casualidad” entre otras.

Siguiendo con la tradición que caracteriza sus presentaciones, subieron a un afortunado fan al escenario para interpretar “Cien años” junto a ellas, además de darle la bienvenida a Jos Favela para cantar por primera vez juntos “Nuestro Camino”, y presentar ante sus fans “No fue lo que hiciste” tema que aún no publican, para cerrar el espectáculo con las canciones más pedidas de la noche “Odio Amarte”, “Estés en donde estes” y “Lo aprendí de ti”. (Por Pilar Gutiérrez / Foto: @haashoficial)