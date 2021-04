La señora Laura Camanera era, hasta hace un mes, habitante de Colima. Tenía el plan de cambiar su residencia a El Salto, y si bien estaba con los preparativos para ello, hizo el registro en la plataforma nacional para la vacunación de personas adultas estando en su anterior domicilio, pues desconocía cuándo se aplicaría en el vecino estado.

Desde la fila en el módulo de vacunación de la Prepa Regional de El Salto, expresa su preocupación pues parece que no la vacunarán.

“Tengo un mes aquí radicando. Y ya tengo mi domicilio aquí en El Salto y resulta que me dicen que no me van a vacunar, que tengo que irme a Colima. Y yo escuché con el doctor Gatell que en cualquier estado que se vaya uno a radicar, ahí lo van a vacunar. Yo ya estoy aquí radicando, ya traigo mi comprobante de domicilio, nada más que mi INE no lo actualicé porque se iba a tardar mucho tiempo”.

Aunque todavía le faltaba más de media fila para llegar, no perdió las esperanzas de que, al llegar a la zona donde le revisaban los documentos, le dijeran que sí la vacunarían. (Por: Aníbal Vivar Galván)