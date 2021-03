Vecinos de Ciudad Granja también se manifestaron esta noche en el cruce de Calzada Las Palmas y Periférico, porque igual que otras colonias, les cortaron el agua desde hace tres semanas. Antes que la protesta pudiera descender del camellón y bloquearan vialidades, personal del Siapa acudió a dialogar con ellos.

Los manifestantes denuncian que la presión inmobiliaria les golpeó muy fuerte con el suministro y desde hace 21 días no tiene una sola gota, aunque en fraccionamientos cercanos si cuentan con líquido.

Habla una vecina:

“Los edificios que están construyendo aquí sí les dan el agua, porque la poca agua que hay la toman en sus cisternas. Son cisternas muy grandes y ellos no han dejado de construir mientras en todas las casas no hay agua”.

Advierten que si mañana no hay respuesta como prometieron autoridades, a las siete de la noche bloquearán Periférico.

De la protesta que bloqueó Colón el acuerdo es que si pasa medianoche no o hay agua en Balcones de Santa María, volverá n a bloquear la avenida a las 10 de la mañana.

(Por: Héctor Escamilla Ramírez)