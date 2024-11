Ante el aparente triunfo de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum manda un mensaje de tranquilidad a los mexicanos de este lado y de aquel de la frontera.

“A todas y a todos los mexicanos, no hay ningún motivo de preocupación, a nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, no hay motivo ninguno de preocupación, México siempre sale adelante somos un país libre, independiente, soberano y va a haber buena relación con los Estados Unidos, estoy convencida de ello”.

Sin embargo, aclaró que no se pronunciará de manera oficial hasta que no se confirme el triunfo del magnate. (Por Arturo García Caudillo)