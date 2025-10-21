El Gobierno de Guadalajara informó que este fin de semana habrá cierres viales por las actividades organizadas con motivo del Día de Muertos.
El sábado 25 de octubre, de 18:00 a 20:00 horas, se realizará el Desfile del Día de Muertos, que partirá de Avenida Hidalgo y Chapultepec rumbo a Plaza Guadalajara, lo que implicará restricciones a la circulación en esa zona.
En tanto, el domingo 26 de octubre, desde las 6:30 horas, se llevará a cabo la sexta etapa del serial de carreras del Comude, con salida en la Unidad Deportiva Rubén Darío, lo que afectará vialidades como Providencia, Pablo Neruda y Rubén Darío.
Habrá cierres viales en Guadalajara este fin de semana por festejos del Día de Muertos
El Gobierno de Guadalajara informó que este fin de semana habrá cierres viales por las actividades organizadas con motivo del Día de Muertos.