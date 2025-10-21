El Gobierno de Guadalajara informó que este fin de semana habrá cierres viales por las actividades organizadas con motivo del Día de Muertos.

El sábado 25 de octubre, de 18:00 a 20:00 horas, se realizará el Desfile del Día de Muertos, que partirá de Avenida Hidalgo y Chapultepec rumbo a Plaza Guadalajara, lo que implicará restricciones a la circulación en esa zona.

En tanto, el domingo 26 de octubre, desde las 6:30 horas, se llevará a cabo la sexta etapa del serial de carreras del Comude, con salida en la Unidad Deportiva Rubén Darío, lo que afectará vialidades como Providencia, Pablo Neruda y Rubén Darío.