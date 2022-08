A unas horas de entrar en funciones como nueva titular, este lunes Luz del Carmen Godínez González acudió a las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para el acto protocolario de entrega-recepción.

Al hacer la entrega de 12 cajas con información de cada una de las áreas, el todavía presidente, Alfonso Hernández Barrón, le recalcó que llega un organismo con muchos procesos caminando y consolidados, pero también con otros que requieren ajustes.

Cabe destacar que el arribo de la nueva presidenta de Derechos Humanos, se hace en medio de serios cuestionamientos de más de 70 organizaciones civiles por no reunir los requisitos de la convocatoria, por no tener el perfil idóneo para la crisis de desaparecidos que vive la entidad y por no garantizar la independencia de la institución por su cercanía con personajes de la actual administración y de Movimiento Ciudadano. (Por Gricelda Torres Zambrano)