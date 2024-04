A través de redes sociales y en espacios públicos como San Juan de Dios y Obregón, comerciantes realizan la venta a diestra y siniestra de supuestos lentes certificados para observar directamente el eclipse de sol del próximo lunes.

Sin embargo, en muchos casos, los lentes que se están ofertando son solamente piezas de cartón manufacturas con plástico entintado de negro, en algunos casos son sólo lentes de celofán entintado. Estos dispositivos incumplen con la norma ISO 12312-2 para prevenir daños a la vista.

Habla Alejandro Márquez Lugo, investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG, de la exposición a la vista.

“Entonces el ojo es muy, muy sensible y es un tejido bastante, bastante delicado y esas quemaduras serían inmediatas y totalmente irreversibles entonces ver el eclipse de manera directa sin protección es peligroso pero no te vas a quedar ciego totalmente y de inmediato”.

Los especialistas hacen un llamado a no usar cualquier lente que vendan en la calle o en redes sociales, algunos ofertados hasta en 20 a 50 pesos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)