Para el 2023 la Secretaría de Hacienda mantendrá su política de no aumentar ni crear nuevos impuestos, pero enfocará sus esfuerzos en combatir la evasión fiscal, aseguró ante diputados el subsecretario Gabriel Yorio.

“La disciplina en materia fiscal que caracteriza a esta administración va a continuar. El Programa Económico no incrementa ni crea nuevos impuestos, lo que reconoce el esfuerzo que hacen los contribuyentes cumplidos y se enfoca en aquellas personas físicas o morales que deliberadamente evaden, eluden y defraudan a la autoridad fiscal“.

El segundo eje de la política fiscal de la actual administración, agregó, es no incrementar la deuda como parte del PIB, por lo que las operaciones y estrategias de ahorro en el servicio de la deuda también se mantendrán. El tercer eje busca garantizar el acceso a lo programas sociales y el cuarto preparar la transición hacia el siguiente gobierno. (Por Arturo García Caudillo)