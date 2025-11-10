La Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco anunció un paquete de descuentos por el Buen Fin con bonificaciones de hasta setenta por ciento en multas y recargos vehiculares. Las fotoinfracciones tendrán un descuento del cincuenta por ciento al pagarse de forma presencial y del sesenta por ciento en línea, mientras que el refrendo anual contará con una bonificación del setenta por ciento si se liquida mediante plataformas digitales.

La dependencia informó además que se condonará el cincuenta por ciento de multas no fiscales por infracciones de movilidad y por omisión de refrendo, siempre que el pago se realice en las recaudadoras, las cuales ampliarán sus horarios a partir del quince de noviembre. El paquete “tres por uno”, que integra refrendo, verificación y placas, continuará vigente.

Las bonificaciones no aplican para sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, ni por invadir carriles exclusivos. Los descuentos serán válidos únicamente con pago en una sola exhibición y no generarán devoluciones. (Por Edgar Flores Maciel)