El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se instaló en sesión permanente para desarrollar el computo final de la elección extraordinaria de San Pedro Tlaquepaque del pasado domingo. El Consejo Municipal será el responsable de desarrollar este proceso en sus instalaciones de la calle Hidalgo a su cruce con Revolución. Se informó que de los 758 paquetes electorales, serán 40 paquetes en los que habrá recuento de votos. La presidenta del IEPC, Paula Ramírez, expresó que no hay condiciones para un recuento general de votos:

“De manera preliminar, los datos con que cuenta esta autoridad no arrojan causales para el recuento total de la votación”.

En la elección ordinaria y por diferencia de menos un punto porcentual entre el primero y segundo lugar, se realizó el recuento total de la elección, pero a decir de las autoridades y a partir de los resultados del PREP, no se asoma este escenario. (Por Héctor Escamilla Ramírez)