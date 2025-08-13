El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la presencia de aeronaves no tripuladas en territorio nacional, pero a petición de las autoridades mexicanas.

“No es un avión militar, no es un dron militar, son drones o aviones no tripulados, mejor dicho, que vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano, vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país. En este caso está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México, pero es a petición de nuestro país. Ninguna aeronave vuela, no hay ningún avión militar que vuele en nuestro país, de esa manera”.

Valle de Bravo y sus alrededores, zona que fue sobrevolada por el citado dron estadounidense es considerada como el centro donde la Familia Michoacana ha concentrado sus operaciones, y donde hace un par de semanas fueron capturados ocho integrantes de esta red criminal. (Por Arturo García Caudillo)