Aunque en las últimas semanas y meses se han reportado llamadas telefónicas de estafas desde números del Reino Unido, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no tiene registro de esta nueva modalidad de delito, así lo comenta el secretario Omar García Harfuch.

“No tenemos identificados estos números que usted me dice, no tenemos registrados algunos, pero lo checamos de inmediato. —Sí, es una estafa que se está popularizando mucho, es con teléfonos más 44, el prefijo más 44, que es de Reino Unido. —Principalmente los que tenemos son de México, y en su momento, como lo informamos aquí, se desarticularon también calles centers donde sí participaban ciudadanos de otras nacionalidades, pero cualquier número, así sea extranjero, tiene una conexión con las telefónicas mexicanas y desde aquí se solicita su baja y se procede al bloqueo o la baja”.

Por ello y ante cualquier duda, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo la recomendación a los ciudadanos para no contestar llamadas de números desconocidos. (Por Arturo García Caudillo)