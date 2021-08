Se consumaron más basificaciones anómalas en el ayuntamiento de Tonalá y las 63 plazas que faltaban por entregar terminaron en directores, jefes de área y supernumerarios. Afirman afectados que estos beneficiados no cuentan con el tiempo o perfiles que exige la ley.

En documentos reportados al juzgado de Distrito, pues en la página del ayuntamiento esta información no se transparenta, se observa la entrega de plazas con sueldos por arriba de 15 mil pesos a personas de confianza cercanas a funcionarios de primer nivel, como jefes de las áreas de Mejoramiento Urbano, directores de Inspección y Reglamentos o familiares e hijos de funcionarios y líderes sindicales. La abogada Maricela Ortiz expresó.“Y como esos encontramos algunos otros que no cumplían ni con la temporalidad, pero pues por ser allegados o tener un padrino pues se vieron beneficiados”.

En el litigio para impugnar estas designaciones, hay 25 plazas que no se ha notificado a los juzgados a quien entregaron. (Por Héctor Escamilla Ramírez)