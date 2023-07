Tomar un camión del centro de Guadalajara a los municipios de Tlajomulco o el Salto no solo es caro sino también tardado, sobre todo de las cinco de la tarde en adelante, confirma Icela, entrevistada en una de las filas interminables que todos los días se registran en la llamada “Estrella de la Muerte”, a unos pasos de la nueva Plaza Luis Barragán.

“No, es muchísimo tiempo lo que se hace de aquí porque por todo Ocho de Julio se hace mucho tráfico ¿Cuánto tardas en llegar a Tlajomulco? Como hora y media ¿Y cuánto tardas en tomar el camión? Pues en la mañana no pasan tan seguido porque no sé realmente si porque no hay choferes, no sé, pero sí se toma mucho tiempo o van muy llenos o también el transcurso de ahí en Olivos en Ocho de Julio se hace mucho tráfico”.

Icela se dirige a Lomas del Sur en Tlajomulco.

Para llegar a su casa desde su trabajo toma tres camiones y gasta un promedio diario de 60 pesos.

Son las seis de la tarde, ella llegará a su hogar después de las ocho y media de la noche. (Por Gricelda Torres Zambrano)