Boletos de hasta 150 pesos en la reventa para entrar en las Fiestas de Octubre se ofrecen afuera del Auditorio Benito Juárez.

Ayer el ingreso fue caótico, con filas que daban la vuelta a todo el auditorio y revendedores al acecho. Una visitante a las Fiestas de Octubre dijo:

“Los revendedores te abordan muy insistentemente, los boletos están a 40 pero te dicen no hagas fila te lo dejo a 60, no hagas fila te lo dejo a 100, no hagas fila te lo dejo a 120 osea precios exagerados, el menos fue de 60 pesos”.

Cabe mencionar que los precios normales para ingresar a las Fiestas de Octubre son de 20 niños y 40 pesos adultos. Por cierto, los costos para encontrar estacionamiento en las Fiestas de Octubre llegan hasta los 250 pesos, pero esa es otra historia. (Por José Luis Jiménez Castro)