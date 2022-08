Tras reconocer un aumento considerable de casos de viruela del mono en Jalisco, el secretario de Salud, Fernando Petersen, indica que hay alerta en los centros de salud y unidades médicas, sobre todo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, pero rechaza una emergencia sanitaria.

Precisa que se contabilizan a la fecha 69 contagios y 120 casos sospechosos.

“Tenemos ahorita más o menos como 120-130 sospechosos ¿no?. Es decir gente que estuvo en contacto, que no ha desarrollado la enfermedad ¿no? -¿Se va a declarar algún tipo de emergencia?- No, no, no, no, no, no, lo que se está haciendo es reforzando en las unidades médicas el tema de que cualquier paciente que llegue con lesiones, especialmente y fiebre ¿no?, sea estudiado para viruela símica”.

Reitera el funcionario que las personas contagiadas con viruela del mono deben permanecer aisladas 21 días para evitar contagios. (Por Claudia Manuela Pérez)