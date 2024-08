México vive en un ambiente de paz y de tranquilidad en donde no hay nada que temer, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador, a unas horas de llevar a cabo la que probablemente será su última gira de trabajo conjunta con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

“No, no, no, no, hay un ambiente en México de paz, de tranquilidad, estamos protegidos, nuestro ángel de la guarda es el pueblo de México, nuestro pueblo es muy bueno, no hay nada que temer. Ya terminamos este fin de semana de visitar los 32 estados, las 32 entidades federativas, con estos cuatro estados terminamos del recorrido por todo el país con la presidenta”.

Y es que mientras él vuela en aviones de la Fuerza Aérea, Sheinbaum lo hace en vuelos comerciales, aunque en el mes y medio que le queda de mandato podrían viajar juntos, ya no en gira, sino simplemente para inaugurar diversas obras. (Por Arturo García Caudillo)