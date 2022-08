A unos días de que entre formalmente en operaciones el carril bus-bici por avenida Hidalgo todavía hay una cantidad importante de automovilistas que desconocen la forma en que operará.

Este mediodía les preguntamos si conocen a cuánto asciende la multa por no respetar el carril, y la mayoría de ellos ni siquiera se habían enterado del proyecto.

“Sabes de cuánto van a ser las multas por circular por el carril bus-bici? No, no sé. Tú ya lo respetas desde ahorita? Pues supongo. No sabía que era para bicis”. “La verdad es que no tenía ni idea que habían puesto este carril, la verdad. No lo conocía”. “No la verdad no, no estaba enterado”.

Actualmente el carril bus-bici ya luce totalmente confinado desde la calle Salado Álvarez y hasta Contreras Medellín.

Ya prácticamente el 90 por ciento de los automovilistas respetan el carril incluso para dar vuelta a la derecha. (Por José Luis Escamilla)