Luego de que en épocas decembrinas la instalación de comerciantes ambulantes en el Centro de Guadalajara se agudiza, el Ayuntamiento tapatío recordó que no hay tolerancia para que vendedores informales ocupen los espacios del primer cuadro de la ciudad, aseveró José Manuel Romo Parra, secretario general del Gobierno de Guadalajara.

“No puede haber comerciantes que no tengan el permiso para establecerse en el centro histórico, y a partir de ese momento el operativo ha sido permanente. Hasta este momento llevamos 80 actas, significa que son infracciones y decomisos a comerciantes que evidentemente no tienen el permiso para poderse establecer en la vía pública”.

Aún con los operativos intensificados, conforme avanza la temporada se pueden ver a comerciantes ambulantes instalarse en el primer cuadro de la ciudad. (Por Edgar Flores Maciel)