Conductores aseguran que no están en contra de los operativos ni del plan 3×1 que implementa el Gobierno del Estado, aunque si les parece excesivo el costo de las multas.

“Ahora sí que si se me hace un monto muy sobrevalorado, pero en cuestión de los operativos no, no estoy en contra, más bien estoy a favor”.

Luego del mensaje del comisario de la Policía Vial del Estado de Jalisco, Jorge Alberto Arizpe García, en donde señaló que no es necesario quitar el portaplaca, siempre y cuando no obstruyan los números y el código QR, conductores aseguran que es importante conocer los detalles que podrían hacerlos acreedores a una multa mayor a los 13 mil pesos.

“Ósea cuáles son los que amerita una multa y cuáles son los que no porque hay algunos que, pues, únicamente es el marco de la placa”.

Será a partir de este jueves cuando den inició los operativos para revisar el portaplacas en los vehículos de manera aleatoria. (Por Fernando Núñez Santiago)