No hay quimioterapia en el país, asegura el fundador de la organización civil Nariz Roja, Alejandro Barbosa Padilla, al denunciar una vez más el desabasto de medicamentos oncológicos tanto para niños como para adultos.

“Hoy, estando en pues, todavía en vísperas del famoso 15 de febrero que es el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, no hay quimio. No hay quimioterapia en la gran mayoría de los estados de la república. Oaxaca, metotrexato, citarabina, vincristina, defraxirox, capecitabina. Quintana Roo, IMSS, citarabina, La L-asparaginasa, metotrexato. Jalisco, citarabina, metotrexato, L-asparaginasa”.

Febrero es el mes de la lucha contra el cáncer infantil, por lo que Barbosa Padilla reitera que no pueden esperar a que corra el plazo, todavía de un mes más, para que la presidenta Claudia Sheinbaum resuelva el desabasto de medicamentos oncológicos, porque la gente muere. (Por Gricelda Torres Zambrano)