Tras la ratificación del triunfo de Pablo Lemus a la gubernatura de Jalisco y la impugnación anunciada por Morena, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se pronunció a favor de esperar a que termine la revisión que hará la autoridad electoral federal.

“Lo que sé es que van a impugnar en los otros no sé si es sala regional y después sala federal, tiene que estar antes de la toma de posesión, no sé qué fecha es la toma de posesión del gobernador de Jalisco. Y ya una vez que determine el resultado el tribunal, pues me va a tocar ya como presidenta constitucional pues tener la relación con todos los gobernadores y gobernadoras, independientemente de que partido son o si decide el Tribunal repetir la elección, pues que venga la repetición o lo que vayan a decidir las autoridades electorales”.

Insistió en que si se determina que la gubernatura le corresponde a Pablo Lemus, a ella como presidenta le corresponderá entablar diálogo con el emecista, pero sólo hasta que esto ocurra. (Por Arturo García Caudillo)