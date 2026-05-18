Más de mil fincas en Zapopan se encuentran en zonas de riesgo de inundación, y todas ya fueron notificadas por Protección Civil municipal, detalló el titular de la corporación, Mario Alberto Espinosa, quien señala que son más de 5 mil 500 personas, mujeres, hombres y niños, quienes se verían afectados durante el temporal 2026.

“En el tema de apercibimientos, llevamos cerca de mil 39 viviendas apercibidas en zonas que están en alto riesgo de inundación y corresponden acerca de 5 mil 500 familias de las cuales ya tienen comunicación directa con ellos a efecto de fortalecer los procesos de alertamiento y atención a ser necesario. Tradicionalmente notificarles, en su momento, las ubicaciones que puedan estar en las mismas, sobre todo en el entendido de que están dentro de los márgenes, sobre todo en las zonas de influencia de los arroyos, de las 17 cuencas del municipio”.

Entre las zonas de alto riesgo de inundación en Zapopan están todo el cauce del arroyo El Seco, la colonia La Martinica y gran parte del valle de Tesistán. (Por Gustavo Cárdenas)