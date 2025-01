En su última conferencia como embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar aseguró que, pese a que el gobierno mexicano lo niega, hay temas que tienen que ser abordados de la mano, como la producción de fentanilo en nuestro país.

“Un debate que se produce, no se produce, no nos lleva a donde tenemos que ir. Con todo respeto al Gobierno de México, tenemos que trabajar este tema juntos y eso lo hemos hecho. Miren, no sé cuántas reuniones tuvimos, yo en Palacio, yo con los miembros del gabinete, venían mis colegas de Washington donde vemos que lo teníamos que trabajar juntos, sean de los puertos en Manzanillo o en otros lugares, donde hemos trabajado de la mano”.

Lo mismo en el caso de la seguridad, señaló, donde se ha trabajado en coordinación para desmantelar al cártel del Pacífico, y todo porque el fentanilo es un problema mundial, por el que mueren millares de personas. (Por Arturo García Caudillo)