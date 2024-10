El delantero americanista Henry Martín causó baja de la Selección Mexicana por no encontrarse al cien por ciento, su lugar de cara a los encuentros contra Valencia y Estados Unidos será ocupado por Erik Lira de Cruz Azul. El naturalizado German Berterame dice que su objetivo es aprovechar esta primera convocatoria al Tri.

“La verdad que estoy muy contento, yo trato de dar el máximo en donde me toque, después obviamente son decisiones que toman los técnicos, pero yo siempre voy a tratar de aportar en donde me pongan a trabajar e insistir lo máximo y obviamente también disfrutar que al fin y al cabo estas en la selección, si estas aquí por algo es y estoy super agradecido por que no pensé llegar a esta instancia”.

En la primera practica de este lunes no estuvieron presentes porque aún no habían llegado a México: Cesar el “Cachorro” Montes, Johan Vázquez y Rodrigo Huescas.

Se espera que en el transcurso del día, la plantilla convocada por Javier Aguirre quede completa. El Tri enfrentará el próximo sábado al Valencia en el estadio Cuauhtémoc de Puebla y el día 15 a Estados Unidos en el estadio de las Chivas.

(Por Manuel Trujillo Soriano)