La policía de Santa Clara, California, detuvo este miércoles a Alejandro García-Villanueva de 29 años por apuñalar a una aficionado en el Levi’s Stadium el domingo durante el partido México contra Qatar de la Copa Oro 2023. El sujeto acusado de intento de homicidio, fue arrestado en su domicilio de la ciudad de Sacramento, sin oponer resistencia y ahora deberá enfrentar todo el rigor de la ley, pues el afectado, Emmanuel Díaz, declaro que procederá legalmente.

“Yo pienso que si voy a proceder porque tenemos que eso no tiene que ser en un estadio, más que nada dejar meter armas blancas, si no procede uno al rato vana meter hasta armas y todo, hoy me tocó a mi y después le puede tocar a otra persona pero pues a ver que pasa, pero lo que me preocupa es salir de aquí”.

Por otro lado, el delantero de la Selección Mexicana de futbol, Henry Martín, lamentó la violencia que se ha genera en los estadios en esta Copa Oro y también pidió paciencia para el entrenador interino, Jaime Lozano.

“Ganemos o no no va a decidir si el Jimmy se queda los que deciden son otros, yo creo que lo que si ha habido es un cambio muy drástico y ustedes lo pueden notar, lo pueden percibir, Jimmy está haciendo las cosas muy bien y que ganas un partido y ya lo dan como candidato a llevarnos al Mundial y ahora que se perdió no hay que decidir cambiar al técnico yo creo que hay que dar tiempo, hay que esperar el proceso ha tenido poco tiempo de trabajar con nosotros y creo que se ha notado, paciencia, paciencia que las cosas se van a ir dando poco a poco”.

Dijo que el objetivo sigue siendo ganar la Copa Oro para lo cual primero deberán vencer a Costa Rica, el próximo sábado en cuartos de final.

(Por Manuel Trujillo Soriano)