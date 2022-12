Hace ya tres meses que el señor Ángel Sandoval sufrió un fuerte accidente luego que su bicicleta se enredó con cables de fibra óptica que colgaban de un poste; sigue esperando que lo atiendan en el IMSS y su hueso fracturado prácticamente soldó solito.

Aunque en un principio en el Seguro Social le dijeron que requería de una operación para acomodar su clavícula fracturada, la cirugía nunca llegó por falta de insumos.

“Como me cambiaron de clínica, me cambiaron a la 45 y en el Ayala el jefe de trauma ni siquiera me dio fecha y le dije al jefe de trauma que pues en la 89 ya me iban a operar el 29 de septiembre y tú ni siquiera me has dado fecha y me dice es que no hay insumos y pues lo único que te puedo pedir es que me des tu teléfono y en cuánto haya insumos yo te marco”.

Actualmente el hueso fracturado del señor Ángel Sandoval ya soldó solo y ahora sólo queda esperar a que le programen ejercicios de rehabilitación. Actualmente, continúa incapacitado sin poder ejercer su trabajo como mecánico. (Por José Luis Escamilla)