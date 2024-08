Un padre de familia exige justicia al denunciar formalmente que su hija fue víctima de abuso sexual en una clínica del IMSS.

El señor Jaime Cabrera indica que su hija se encontraba hospitalizada en la clínica 180 de Tlajomulco de Zúñiga cuando la madrugada del 23 de junio un supuesto médico de nombre Brandon “B” abusó de su hija so pretexto de una revisión.

“No pues yo te voy a checar. Comienza a revisarla y sabes qué? Necesito ser un poco más específico con la auscultación. Vamos a necesitar que te vengas acá al área del baño y ella va y dice “pues es un médico, no?”, ya le levanta la bata, le baja el short y empieza a tocar y a manosear y le introduce los dedos en la vagina y ella dice “esto no está bien, no es correcto”.

Luego de algunas otras vejaciones la mujer pidió ayuda a familiares de otros pacientes que la alejaron del agresor.

El señor Jaime Cabrera señala que llegó al hospital minutos después que su hija le pidió ayuda pero le permitieron el ingreso hasta dos horas después. (Por José Luis Escamilla)