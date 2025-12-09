Un hombre de aproximadamente 40 años llegó malherido a la estación Fray Angélico del Macrobús, donde solicitó ayuda tras haber sido asaltado y golpeado en la colonia El Dean, en Guadalajara.

De acuerdo con su relato al personal de seguridad, los delincuentes le robaron el teléfono celular y dinero en efectivo, y al intentar escapar saltó desde las escaleras de un puente peatonal, lo que le provocó posibles fracturas y múltiples contusiones.

Ante la emergencia, el personal de la estación llamó al 911.

Paramédicos de Cruz Verde Guadalajara atendieron al hombre y confirmaron lesiones severas, además de una posible afectación en la espalda, por lo que fue trasladado a un puesto de socorros.

Su estado de salud fue reportado como regular.

Aunque se solicitó la presencia de policías municipales para iniciar la denuncia, ninguna autoridad acudió al lugar, por lo que no se cuenta con información sobre los agresores ni avances en la investigación. (Por Edgar Flores Maciel)