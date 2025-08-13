El cuerpo de un hombre en aparente situación de calle fue localizado la mañana de este miércoles flotando en el Río Colorado, en el municipio de Arandas.
Vecinos de la zona señalaron que la víctima dormía desde hace varios meses bajo un puente que cruza el cauce y que, al amanecer, lo observaron en el agua sin aparentes signos vitales.
Bomberos municipales acudieron al sitio y, junto con paramédicos, confirmaron el fallecimiento. Autoridades indicaron que, por el momento, el caso no se considera como muerte relacionada con el temporal. (Por Edgar Flores Maciel)
