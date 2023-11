El portero de la Selección Mexicana de futbol, Guillermo Ochoa, advierte que el juego de este viernes ante Honduras en Tegucigalpa no será tan fácil como muchos creen.

“Honduras siempre ha sido una selección complicada en la zona y más cuanto tiene que jugar en Honduras, los recuerdo de eliminatoria en Honduras al día de hoy no tengo un recuerdo de un partido sencillo, fácil, que se haya ganado tranquilamente y sin duda este partido no va a dejar de serlo, cuando enfrentan a México buscan dar su mejor versión y esto es lo que nos vamos a topar en Honduras, una selección que nos complique que nos quiera meter en el ambiente con su afición”.

El entrenador Jaime Lozano dijo que cuentan con 3 excelentes 9 que pasan por buen momento, pero no confirmó quien iniciará en esa posición ante los hondureños.

Por otro lado, el ex-jugador de América y de la Selección Nacional, Cuauhtémoc Blanco, ve con muy buenos ojos la naturalización de Julián Quiñones y asegura que es lo que necesitaba el equipo tricolor.

“Que se ponga un traje de buzo para que se le resbalen todas las críticas no importa, lo importante es que es un gran jugador y a mi me da mucho gusto que este naturalizado mexicano que es un chavo que realmente sí lo es jugar tiene ganas de jugar, tiene ganas de hambre corre, corre y no se cansa y eso es lo que necesitamos”.

(Por Manuel Trujillo Soriano)