El cantautor Horacio Palencia prepara el lanzamiento de un nuevo EP con temas inéditos de su autoría, después de una pausa obligada por un problema legal relacionado con un supuesto plagio del tema “Mi razón de ser”.

Además, también está listo para una gira por México y en entrevista con Notisistema, Horacio Palencia reveló que ofrecerá en su show en la perla tapatía:

“Gracias a Dios mucha gente ya conoce mis canciones, a lo mejor no como artista pero si la gente conoce muchas canciones muy famosas, entonces la gente va a poder colorearlas, las van a escuchar directamente del autor, en este caso canciones como ‘Mi razón de ser’, ‘No me pidas perdón’, como ‘El amor de mi vida’ que me grabaron mis amigos de La Adictiva, pero con un toque así súper romántico, súper acústico, pero también traemos otro tipo de instrumentos”.

Horacio Palencia se presentará el 24 de octubre en el Teatro Estudio Guanamor. (Por Katia Plascencia Muciño)