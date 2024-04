El Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde atiende por día entre 10 a 15 accidentes graves relacionados con motocicletas, señala el jefe de Servicios Intermedios en ese nosocomio, Mauricio Ambriz.

Destaca que estos accidentes se han disparado en los últimos años.

“De motocicletas yo creo que aproximadamente nos llegan por día entre 10 y 15 derivados de la Cruz Verde y que llegan directo. Bastante y muchos sin uso de casco. La mayoría, la característica en común es que muchos no usan casco, no usan las medidas preventivas suficientes, llegan copilotos también que no usan casco obviamente y con muchos traumatismo y muchos jóvenes, bastantes jóvenes”.

Los hospitales Civiles de Guadalajara atienden entre 75 a 100 pacientes en urgencias en un día normal. (Por Claudia Manuela Pérez)