En un emotivo evento, los Hospitales Civiles de Guadalajara celebraron 36 años de lucha contra el cáncer infantil en una ceremonia realizada en el CUCEA de la UdeG.

El director de los Hospitales Civiles, Jaime Andrade, indicó que la tasa de supervivencia ha aumentado del 50 al 74 por ciento, es decir, actualmente siete de cada diez niños con cáncer logran curarse.

Leticia Casillas, sobreviviente de cáncer de huesos, señaló que hace más de 20 años no habría tenido la oportunidad de salvarse si no hubiera existido el programa de los Hospitales Civiles.

“Gracias, muchas gracias, porque esta oportunidad que nos dieron no fue desperdiciada. Yo tuve un osteosarcoma, un cáncer de hueso. En mis tiempos no había muchas opciones: si tenías cáncer de hueso, te amputaban la pierna, te daban quimioterapia y deseábamos ser esos tres o cuatro niños que se curaban”.

El evento concluyó con esta canción: “Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse lo miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza”. (Por Claudia Manuela Pérez)