Ante el aumento de casos de dengue, el hospital de Zoquipan tiene un área restringida de enfermos al igual que los hospitales civiles de Guadalajara, llamados “dengarios”, señala el secretario de Salud, Fernando Petersen.

Detalla que en Zoquipan el 19 por ciento de las hospitalizaciones son por dengue.

“Es un lugar específico, en donde tenemos a pacientes que tienen dengue. Háganse era como los pacientes como los pacientes como Civd. La verdad es que son pacientes que ellos si pueden contagiar, pican si un mosquito los pica a ellos y pican al que sigue tienes que cuidarlos, por eso que se usan mallas y se usan una serie de barreras. No hay saturación me comentaban ahorita que en todos los hospitales el cinco por ciento es dengue, cinco por ciento, yo creo que no hay que hacer pánico”.

Asegura el funcionario que no hay crisis hospitalaria por dengue. (Por Claudia Manuela Pérez)