Piso parejo piden empresarios del sector hotelero de Jalisco ante la competencia que les significan los alojamientos tipo AirBnb es decir, aquellos que son domicilios particulares rentados para hospedajes de corta estancia.

El presidente de la asociación de hoteles de Jalisco Juan Carlos Mondragón Castañeda indica que mientras los hoteles tradicionales son constantemente auditados por las autoridades, a los alojamientos particulares nadie los revisa.

“Es impresionante cómo ha crecido Airbnb y vuelvo a lo mismo, creemos que ataca un mercado, le da servicio a un mercado y está bien. La parte que no entendemos es la parte en donde pues no paguen sus impuestos y no sigan todos los protocolos de seguridad no?”.

A decir del empresario la pandemia generó un crecimiento importante en los alojamientos tipo Airbnb, que significan competencia desleal para el sector tradicional. (Por José Luis Escamilla)