Hoy a las 19 hrs se juega el partido de vuelta del campeón de campeones en la Liga de Expansión, cuando UdeG reciba al Tapatío en el estadio Jalisco, con el global de 1-0 para el equipo filial de Chivas. La serie reúne a los últimos dos monarcas del circuito.

No será la primera vez que los Leones Negros lleguen a remontar, pues en toda la liguilla del torneo así ocurrió y se llevaron el título.

Sobre el tema de que Atlante, Tampico y Alebrijes se retiraron de la demanda ante el TAS para buscar regrese el ascenso, el técnico Alfonso Sosa dijo que “tendrán sus motivos, no se comparten, yo no entiendo, al final todos los equipos en esta categoría tienen el mismo objetivo, ascender en algún momento, pero cada quien es dueño de sus decisiones, ojalá que en algún momento se pueda consolidar que exista el ascenso, que de alguna manera, serán los primeros que se querrán subir, eso los marcará en la historia a ellos, lo importante son los equipos que están ocupados en todos los aspectos para que la decisión del TAS se respete”.

Además Sosa arremetió contra Necaxa que busca traer como técnico a Fernando Gago. “A mi no me cabe en la cabeza, por eso llegan y nos pintan la cara, el entrenador estaba en todo su derecho, es válido, pero las formas son las que cuentan mucho, se va en esa circunstancia, en esa situación y como van y lo buscan nuevamente, quien dice que no puede hacer lo mismo si ya lo hizo una vez y no cualquiera a Chivas, son cosas que no aprendemos”. (Por Martín Navarro Vásquez)