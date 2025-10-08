La puesta en escena “Dios mío, hazme viuda por favor” llega a Guadalajara para abordar las carencias, inseguridades y problemas universales del ser humano. El elenco, encabezado por la actriz Azela Robinson, se presentará este miércoles con dos funciones en el Teatro Galerías y en entrevista con Notisistema, Robinson enfatizó la diferencia en el tono de la obra, aclarando que no es feminista, sino “femenina”.

“No, es femenina, mira, es muy distinto. Eso de feminista es como los artistas y siento que hemos abusado un poco de esa palabra hasta para hacer ciertas cosas que no van. Esta es una obra femenina, es una manera de pensar. Son cinco mujeres, cinco generaciones, hablando de cómo les ha ido en la vida”.

“Dios mío, hazme viuda por favor” es protagonizada por Azela Robinson, Anette Michelle, Margarita Gralia, Aleida Núñez y Nicole Valle. (Por Katia Plascencia Muciño)