El entrenador de los Pumas, Efraín Juárez indica que en un año ya le cambio el rostro al equipo de la UNAM y que ahora en la final ante Cruz Azul todo puede pasar.

“Muchos no querían venir aquí, seguramente muchos técnicos rechazaron venir a Pumas en su momento porque no estaba la situación fácil, hoy cambia todo después de un año y la ilusión es más que por mi por toda esa gente que tiene la ilusión, que tiene la esperanza después de tanto tiempo sin poder ser campeones y hoy creo que estamos en esa sinergia de que todo puede pasar”.

Por su parte el técnico de Cruz Azul, Joel Huiqui dice que esta viviendo un sueño al disputar una final y espera que su equipo se pueda coronar.

“Para mi es un gran orgullo el poder formar parte de este proyecto hoy y estoy muy contento, estoy pasándola increíble, obviamente es un sueño poder dirigir una final y sobre todo acompañarlos a ellos en un reto tan importante en sus carreras también, creo que el equipo está consciente de que tiene una gran oportunidad y creo que mañana vamos a provecharla”.

Este jueves a las 20:00hrs en el estadio Ciudad de los Deportes, la Máquina y el equipo de la UNAM disputarán el juego de Ida de la final con arbitraje de Ismael López Peñuelas. (Por Manuel Trujillo Soriano)