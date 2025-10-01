El huracán “Imelda” se degradó a categoría 1 luego de impactar Bermudas, causar el colapso de siete viviendas deshabitadas en Carolina del Norte y dejar dos muertos en Cuba, reportó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El ciclón, con vientos de 130 kilómetros por hora, se desplaza al este-noreste y se prevé pierda fuerza este mismo jueves.

Aunque se aleja del Caribe, persisten marejadas que afectan a Bahamas, Bermudas y gran parte de la costa este estadounidense.