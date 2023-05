El sistema educativo en México no está preparado para los niños superdotados.

Menores con altas capacidades como Ian Emmanuel González Santos, quien al año y medio de edad ya daba muestra de un pensamiento adelantado, explica a Notisistema Sandra Santos, su madre, quien ha sido una parte fundamental para potencializar su talento.

“Nos dimos cuenta tal vez cuando tenía año y medio que él hablaba muy muy bien, muy claro como si fuera un adulto. No sé, su forma de expresarse no era una forma típica de bebé, no decía palabras incorrectas, dice él, tenía una sintaxis perfecta”.

A los seis años de edad por ejemplo, Ian registraba un coeficiente intelectual de 155 puntos.

A unos meses de que concluya su licenciatura en la UdeG y habiendo cursado de manera simultánea una maestría, ya tiene la mira en el doctorado.

Por lo pronto hoy, a sus 13, ya es el genetista más joven. (Por Gricelda Torres Zambrano)