A casi un mes del hallazgo de los cadáveres de una mujer y su hijo en un predio baldío del municipio de Tonalá, la Fiscalía ya tiene identificado el posible móvil de la agresión.

El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruíz, descartó que se tratara de un tema de violencia intrafamiliar y explica.

“No, no tiene que ver con violencia familiar. Eso sí lo tengo que descartar desde ahorita con los datos que tenemos. Tiene que ver con un tema de aparente actividad o algunas relaciones que mantenía ahí la progenitora del menorcito pero bueno me tengo que reservar”.

Ahora se sabe que madre e hijo tenían domicilio en el municipio de Zapopan.

Por cierto que el niño no tenía 10 años como se informó inicialmente sino seis. (Por José Luis Escamilla)