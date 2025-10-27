Autoridades estatales informaron avances en la investigación del asesinato de Lalo, el joven de 16 años que murió tras ser atacado con arma blanca por presuntos barristas del Atlas, previo al Clásico Tapatío.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, confirmó que ya fueron identificados tres vehículos que participaron en los hechos.

“Se tienen identificados tres vehículos que participaron en estos hechos y estamos en el trabajo de investigación. Evidentemente el gobierno del estado, la fiscalía del estado, está haciendo una profunda investigación para que los responsables de este lamentable crimen sean castigados”.

El funcionario agregó que los dos lesionados que sobrevivieron al ataque continúan recibiendo atención médica y se reportan estables, entre ellos otro menor de 16 años. (Por Edgar Flores Maciel)