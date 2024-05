Luego que la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco acusó que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana fue omisa en publicar en las boletas electorales de la presidencia municipal de Puerto Vallarta a su candidata Margarita Quintero González, el árbitro electoral respondió que no fue culpa de ellos, sino responsabilidad del propio partido.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana señaló que la fecha límite para realizar cambios y los nombres que aparecerían en las boletas sería el 17 de abril. Sin embargo, la planilla de la coalición registró hasta el día 23 a Teresita Marmolejo, quien renunció al cargo y el día 25 fue sustituida por Margarita Quintero. Sin embargo, fue hasta el 1 de mayo cuando la candidatura se aprobó, es decir, 14 días después del plazo máximo.

Todas las sustituciones solicitadas después del 17 de abril corrieron la misma suerte y no aparecieron en las boletas impresas, afirma el IEPC, y señalan que no poner un plazo máximo pone en riesgo la impresión de toda la papelería electoral. (Por Héctor Escamilla Ramírez)