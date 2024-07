Aunque ya habían iniciado la organización del proceso, la cancelación del recuento electoral en Guadalajara no causó estragos mayores. Se habían buscado proveedores y personal para realizar el ejercicio, pero finalmente se canceló a tiempo antes de realizar contrataciones.

La sentencia del Tribunal Electoral del Estado, que finalmente se revocó, señalaba que el IEPC tenía tres días para organizar el recuento, pero todo se vino abajo con la revocación de la Sala Guadalajara. Lo explica el secretario general, Christian Flores Garza.

“Se realizaron reuniones de trabajo con personal de la estructura y con algunos proveedores, pero nada que no se pueda cancelar, no hay ningún problema por eso”.

Por su parte, la presidenta del organismo, Paula Ramírez, aseguró que el IEPC está lista para acatar resoluciones judiciales de cualquier tipo, incluyendo nuevos recuentos de votos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)