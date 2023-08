Tal como se esperaba es un caos el cambio de trayecto de 70 rutas del transporte público por la construcción y reordenamiento de paraderos en el Centro de Guadalajara.

Cientos de personas caminan desde el cruce de 16 de septiembre con la Calzada Independencia, Niño Héroes y La Paz, con un tríptico que apenas les entregó el Ayuntamiento de Guadalajara que avisa de los cambios que se hicieron.

“Como cinco cuadras -¿Cinco cuadras?- Y creo que no se vale porque aquí dan vuelta, mire, en La Paz es más fácil”.

“-¿Dos cuadras?, ¿qué le dijo el chofer?- Que aquí nos iba a bajar y que aquí mismo, tenía uno que tomar el camión de regreso. Sí me habían dado un papelito, pero no sabía qué día”.

“No, de hecho apenas ahorita me estoy enterando”.

“De carretera a Chapala. Entonces, pues ahorita vinimos a un mandado aquí al Centro, pero ahí en avenida La Paz no hay nada de seguridad y toda la gente aquí está bajando y los camiones dando vuelta, los que vienen de allá, ahí va a haber un accidente”.

Efectivamente no se observaron agentes viales de apoyo ante estos cambios. (Por Claudia Manuela Pérez)