Un altercado se registró en el Centro de la ciudad luego que militantes del Partido del Trabajo intentaron instalar su carpa de afiliación en Paseo Alcalde, frente a Plaza de Armas, pero les fue impedido por personal del ayuntamiento de Guadalajara. Esta mañana realizarían una rueda de prensa, pero acusan que el municipio envió policías e inspectores para retirarlos. Raúl Argaez, militante del Partido del Trabajo, acusa:

“Están necios con que no nos van a dejar instalar y aquí habemos un grupo de alrededor de 30 a 40 compañeros del Partido del Trabajo, donde estamos defendiendo nuestro derecho a la libre expresión de las ideas”.

Las autoridades defendieron el operativo para evitar su instalación bajo el argumento que no se permiten este tipo de toldos en el primer cuadro de la ciudad, mientras que los petistas señalaron que es su derecho constitucional ponerse en el sitio. Tras algunos aventones y jaloneos, no se permitió la instalación de los militantes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)