En el marco del 20 aniversario de la Vía Recreactiva, a partir del próximo domingo se lanzará la nueva imagen de este recorrido que inició en el 2004 con 11 kilómetros y que actualmente es de 31. La principal novedad es que este año se implementarán Jornadas Nocturnas, como detalla el director del COMUDE Guadalajara, David Prado.

“Parte de los uniformes que estaremos utilizando ya a partir de este domingo ya los estarán viendo, tendremos más de 28 actividades simultaneas y una de las novedades que tendremos a partir de este año son 2 jornadas nocturnas, estamos implementando actividades diferentes, la ciudad tiene vida también en la noche”.

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, justificó la renovación de imagen.

“Esta Vía Recreactiva, que es tan importante, también hay que decirlo con todas sus letras, en 20 años no había tenido una renovación. En 20 años no se le había vuelto a mirar con ojos de mejora y de oportunidad, y nosotros, para que vean que esto no es sólo un discurso pasamos de 5 millones a una inversión de 14 millones 95 mil pesos”.

Actualmente acuden a la Vía Recreactiva alrededor de cien mil personas cada domingo. (Por Manuel Trujillo Soriano)