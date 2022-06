La Fiscalía de Jalisco informó que impugnará el amparo obtenido por dos de los policías de Ixtlahuacán de los Membrillos involucrados en el homicidio de Giovanni López, crimen ocurrido el 4 de mayo de 2020. El resolutivo dejó a los dos implicados en libertad a pesar de su intervención en la muerte del joven, quien fue detenido por la policía por no usar cubrebocas.

El fiscal general, Luis Joaquín Méndez, señaló que buscarán revertir la resolución de un juzgado de Distrito.

“Presentan un amparo, por lo que me informan les conceden una protección federal de manera que se vuelve a llevar a cabo y bueno el juez decide dictar un auto de no vinculación en favor de estas dos personas, obtienen su libertad”.

Los liberados son el ex comisario de Ixtlahuacán y la alcaide, quienes fueron procesados por el delito de tortura. (Por Héctor Escamilla Ramírez)