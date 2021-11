Luego que el juez de control radicado en el Reclusorio Norte, Artemio Zúñiga, decretara prisión preventiva en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Agronitrogenados, el abogado del ex funcionario, Miguel Ontiveros, explicó que impugnará esta resolución.

“Vamos a impugnar, no estamos de acuerdo, dijimos desde un primer momento. No compartimos la postura de una prisión preventiva justificada, sobre todo atendiendo a que ninguna circunstancia objetiva de las que fueron consideradas cuando se le impusieron las primeras medidas el año pasado ha cambiado. En realidad lo único que ha cambiado es que él ha aportado muchísimos elementos para perseguir a otras personas. Eso es lo que ha cambiado”.

Dijo que ya trabaja en alcanzar un acuerdo reparatorio con Pemex, para lo cual su defendido ofreció un inmueble valuado en 3.4 millones de dólares. Añadió que Lozoya Austin se encuentra de buen estado de salud, y confiado en que saldrá pronto de prisión. (Por Arturo García Caudillo)